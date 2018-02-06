Чистый убыток General Motors в 2017 г - $3,9 млрд против прибыли годом ранее

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток американского автогиганта General Motors (GM), приходящийся на акционеров компании, по итогам 2017 года составил 3,864 миллиарда долларов против прибыли в 9,427 миллиарда годом ранее, следует из отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию по итогам года составил 2,6 доллара против прибыли в 6 долларов годом ранее. Общая выручка автогиганта при этом составила 145,588 миллиарда долларов, уменьшившись на 2,4% в годовом выражении.

Чистый убыток GM, приходящийся на акционеров, в четвертом квартале 2017 года составил 5,151 миллиарда долларов против прибыли в 1,8 миллиарда по итогам 2016 года. Разводненный убыток на акцию составил 3,65 доллара против прибыли в 1,19 доллара годом ранее. При этом аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,38 доллара на акцию. Выручка автогиганта снизилась на 5,5%, составив 37,715 миллиарда долларов.

При этом исключая единовременные выплаты, в частности 7,3 миллиарда долларов налоговых выплат, а также выплаты в размере 6,2 миллиарда долларов, относящиеся к продаже Opel/Vauxhall французской группе PSA, скорректированная прибыль на акцию составила 1,65 доллара.

Продажи автомобилей за 2017 год составили 8,9 миллиона машин, что на 0,8% выше в годовом выражении.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).