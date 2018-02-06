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ММК рассчитывает в начале июля запустить горячекатаное производство на заводе в Турции


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) рассчитывает запустить горячекатаное производство на своем заводе в Турции в начале июля 2018 года, сообщил в ходе телефонной конференции директор компании по экономике Андрей Еремин.

"Дополнительная маржа, которую мы можем заработать на сталеплавильном переделе в Турции, по состоянию на сегодня составляет 48 долларов (на тонну). Она колебалась в течение последних шести месяцев и достигала нулевого значения. Мы предполагаем, если маржа будет выше 30 долларов, то мы примем такое решение (о запуске), и сроки запуска – начало июля месяца", - рассказал Еремин.

По его словам, в таком случае до конца года на заводе в Турции может быть произведено до 500 тысяч тонн горячекатаного рулона.

"Мы сегодня очень близко подошли к принятию решения о запуске горячей части, в конце февраля мы уже должны окончательное решение принять и с этого момента начинать поднимать персонал. Сейчас находимся в проработке контрактных условий на основные ресурсы", - отметил директор ММК по экономике.

По итогам 2017 года объем реализации товарной продукции предприятия ММК Metalurji (Турция) вырос по отношению к предыдущему году на 8,4% и составил 925 тысяч тонн.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании — крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников (84,3% акций). Группа ММК в 2017 году увеличила производство стали на 2,5% - до 12,86 миллиона тонн.

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