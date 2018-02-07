Росавиация поставила руководству Azur Air жесткие условия по устранению недостатков

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Росавиация поставила руководству авиакомпании Azur Air очень жесткие условия по немедленному устранению недостатков, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.

Росавиация 2 февраля сообщила об ограничении срока действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 20 марта 2018 года, указав, что в этот срок перевозчик должен устранить все нарушения, иначе его полеты могут быть прекращены уже с 21 марта.

"Вчера провели совещание с участием руководства Azur Air, представителями Ростуризма и поставили очень жесткие условия перед руководством компании с тем, чтобы они немедленно приступили к устранению недостатков. Не хочу их подробно раскладывать, но разговор был очень серьезный", - сообщил Нерадько в среду в кулуарах авиационной выставки NAIS.

Он напомнил, что самые главные проблемы у авиакомпании связаны с безопасностью полетов, поддержанием летной годности и квалификационными отметками экипажей.

Нерадько отрицательно ответил на вопрос, есть ли у Azur Air большая кредиторская задолженность, как у "ВИМ-Авиа".

Авиакомпания заявила 2 февраля, что готова устранить все замечания Росавиации для снятия ограничений, выполняет перевозки в полном объеме и имеет стабильное финансовое состояние. Нерадько сообщил, что заявку на снятие ограничений авиакомпания ещё не подала.