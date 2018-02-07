Чистая прибыль "Еврохима" по МСФО в 2017 г снизилась в 1,6 раза

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Еврохим", одной из ведущих мировых агрохимических компаний, по МСФО в 2017 году упала в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом и составила 453,366 миллиона долларов, следует из отчета компании.

EBITDA за отчетный период снизилась на 0,3%, до 1,13 миллиарда долларов.

Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Компания AIM Capital Андрея Мельниченко владеет 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы), остальные 10% принадлежат Дмитрию Стрежневу.