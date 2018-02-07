Платиноиды СП "Норникеля" и "Русской платины" будут интересны, прежде всего, КНР

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Металлы платиновой группы создаваемого совместного предприятия "Норникеля" и "Русской платины" будут интересны с точки зрения растущих их поставок в Китай; в целом проект обещает быть успешным, считают аналитики, опрошенные РИА Новости.

Компании в среду подписали базовое соглашение о стратегическом партнерстве, предполагающее создание до конца 2018 года совместного предприятия (50 на 50) по разработке трех месторождений в Норильском промышленном регионе (на Таймыре) с возможной мощностью по производству 70-100 тонн (2,5-3,5 миллиона унций) металлов платиновой группы (МПГ) в год. Как ожидается, инвестиции в СП составят порядка 250 миллиардов рублей.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

По мнению аналитика по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксаны Лукичевевой, "проект будет интересен с точки зрения растущих поставок МПГ из России в Китай".

"И платина, и палладий, и родий являются востребованными промышленностью металлами. 100 тонн - это достаточно много, если учесть, что всего в мире производится около 550-600 тонн МПГ. Однако учитывая постоянный дефицит этих металлов, дополнительные объёмы вряд ли будут лишними", - сказала она.

Старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук, считает, что Таймыр – сложный для добычи регион, и неудивительно, что компании решили разделить риски. "Русская платина" владеет лицензией на месторождение, а у "Норникеля" в регионе есть необходимая инфраструктура – симбиоз логичен.

"Норникель" и без этого имел заметный вес на мировом рынке платины и палладия, но теперь он дополнительно усилит своё влияние – операционное управление в совместном предприятии будет осуществлять "Норникель", а инвестиционные решения будут приниматься совместно", - добавляет Ткачук.

По словам Лукичёвой, в России обычно низкая себестоимость производства, поэтому российские производители имеют запас прочности даже при низких мировых ценах на металлы, тем более что в настоящее время цены довольно высоки, особенно на палладий.

Наверняка дополнительные объёмы окажут давление на рынок МПГ, но варианты развития событий будут зависеть от стратегии продаж. Возможно их будут продавать по долгосрочным контрактам или уводить в резерв, в любом случае, вряд ли произойдет резкое падение цен на рынке именно из-за данного проекта. В целом проект обещает быть успешным, с учетом того, что его продукция попадет на рынок через 7-10 лет, говорит она.

Как считает Ткачук из "Альпари", на первом этапе основные инвестиции лягут на "Норникель" – на этом фоне акции ГМК сегодня оказались под давлением. Но в перспективе 5-7 лет эти инвестиции дадут хорошую отдачу, так как проект многообещающий. В будущем совместное предприятие может провести IPO.

РЫНОК

По информации Всемирного совета инвестиций в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) в 2018 году ожидает снижение общего производства платины на 1% в сравнении с 2017 годом — до 7,755 миллиона унций, при этом снижение будет только в первичном производстве (добыче), примерно на 2%, до 5,855 миллиона унций.

Снижение производства рафинированной платины в 2018 году ожидается в ЮАР и России, слабый рост — в Северной Америке и Зимбабве. При этом, мировое потребление платины вырастет на 2% до 8,03 миллиона унций за счет восстановления промышленного спроса и умеренного роста ювелирного спроса.

Эксперты Johnson Matthey прогнозировали в 2017 году снижение общего предложения палладия до 6,63 миллиона унций с 6,76 миллиона унций в 2016 году. При этом спрос должен был увеличиться до 7,4 миллиона унций против 6,9 миллиона унций. Таким образом, по итогам года ожидался рост дефицита до 792 тысяч унций против дефицита в 163 тысячи унций в 2016 году.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

По итогам 2017 года на первом месте среди крупнейших мировых производителей металлов платиновой группы находится Anglo American с 4,5 миллиона унций, что на 8% больше, чем в 2016 году; на второй позиции "Норникель" с 3,45 миллиона унций, рост на 6%; на третьем месте Impala Platinum с 2,5 миллиона унций и увеличением производства на 6%; на четвертой позиции Sibanye-Stillwater с около 1,5 миллиона унций МПГ.

Эта компания находится в состоянии сделки по приобретению 100% Lonmin. В совокупности с её активами будет около 3 миллионов унций. Собственно Lonmin в 2017 году снизила производство на 8%, до 1,3 миллиона унций платиноидов.