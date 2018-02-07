"Яндекс.Такси" и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов в РФ и соседних странах

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. "Яндекс" YNDX и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах, говорится в сообщении "Яндекса". В новой компании около 59,3% принадлежит "Яндексу", 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам. "Яндекс.Такси" и Uber планируют закрыть сделку по объединению до середины февраля

На момент закрытия сделки Uber и "Яндекс" инвестировали в новую компанию 225 миллионов долларов и 100 миллионов долларов соответственно. С учетом этих инвестиций денежные средства на балансе компании составляют 400 миллионов долларов. Стороны оценивают компанию более чем в 3,8 миллиарда долларов.