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Бразильский регулятор одобрил сделку по покупке Bayer компании Monsanto


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Главное управление Антимонопольного ведомства Бразилии (CADE) одобрило покупку американской биотехнологической компании Monsanto германским концерном Bayer AG, говорится в пресс-релизе регулятора.

В сентябре 2017 года Bayer заявил о намерении приобрести Monsanto за 66 миллиардов долларов. Согласно комплексной оценке, ежегодный вклад в EBITDA от синергии составит 1,5 миллиарда долларов по прошествии трех лет после завершения сделки. Bayer сообщала, что ожидает закрытия сделки по покупке Monsanto в начале 2018 года, и для этого продолжает тесно сотрудничать с властями.

Бразильский регулятор отмечает, что сделка была одобрена благодаря тому, что Bayer принял меры для выполнения условий по ее совершению: компания решила продать свои растениеводческие подразделения концерну BASF. В октябре 2017 года CADE выразила опасения, что готовящаяся сделка может навредить конкуренции. Для снижения опасений регуляторов и выполнения их условий для завершения сделки Bayer в том же месяце объявил о продаже своих растениеводческих подразделений концерну BASF за 5,9 миллиарда евро.

Теперь сделка еще должна получить одобрение ряда регуляторов, в том числе ЕС и США.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer - аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer) и "Супрадин" (Supradyn). Monsato Co. была основана в 1901 году и базируется в Сент-Луисе, США. Компания занимается производством ГМО-семян, а также самого распространенного в мире гербицида "Раундап".

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