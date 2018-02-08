Чистая прибыль Nissan за 9 месяцев 2017-18 фингода выросла в 1,4 раза

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам девяти месяцев 2017-2018 финансового года (завершившихся 31 декабря) увеличилась в годовом выражении в 1,4 раза и достигла 578,1 миллиарда иен (5,3 миллиарда долларов), следует из финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 147,8 иены (1,35 доллара) против прибыли в 102,91 иены (0,94 доллара) годом ранее. Операционная прибыль снизилась на 27,6% - до 364,2 миллиарда иен (3,3 миллиарда долларов). Выручка от продаж поднялась при этом на 3,2% - до 8,528 триллиона иен (77,8 миллиарда долларов).

Чистая прибыль Nissan по итогам третьего квартала выросла в 2,3 раза в годовом выражении - до 301,6 миллиарда иен (2,8 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию составила 77,11 иены (0,7 доллара) против 33,5 иены (0,31 доллара) в третьем квартале предыдущего года. Операционная прибыль снизилась вдвое - до 82,4 миллиарда иен (751,1 миллиона долларов). Выручка уменьшилась на 2,3% - до 2,876 триллиона иен (26,2 миллиарда долларов).

Nissan прогнозирует, что за финансовый год, который завершится 31 марта 2018 года, операционная прибыль составит 565 миллиардов иен (5,2 миллиарда долларов), что на 80 миллиардов иен (730 миллионов долларов) меньше, чем ожидалось ранее. Прогноз по выручке за год сохранен на уровне 11,8 триллиона иен (107,6 миллиарда долларов). Чистая прибыль ожидается на уровне 705 миллиардов иен (6,4 миллиарда долларов) против прошлого прогноза в 535 миллиардов иен (4,9 миллиарда долларов).

Продажи за девять месяцев выросли на 2,9% и составили 4,109 миллиона машин. В Европе, включая Россию, продажи Nissan выросли на 0,3%, до 544 тысяч единиц. Компания ожидает, что достигнет уровня продаж по итогам финансового года в 5,78 миллиона автомобилей.

Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan. Штат компании насчитывает около 247,5 тысячи человек.