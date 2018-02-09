Датская Moller-Maersk снизила убыток в 2017 г на 39%

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток датской компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) по итогам 2017 года сократился на 39% по сравнению с 2016 годом и составил 1,16 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Убыток в пересчете на акцию составил 0,11 доллара против 0,25 доллара годом ранее. Выручка компании выросла за отчетный период на 13%, до 30,9 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала компания получила чистую прибыль в 386 миллионов долларов против убытка в 2,677 миллиарда долларов годом ранее. Аналитики при этом ожидали, что компания получит квартальную прибыль в размере 400 миллионов долларов. Выручка выросла в годовом выражении на 15,5%, до 8,174 миллиарда долларов.

Подразделение Maersk Line, специализирующееся на контейнерных перевозках, в 2017 году зафиксировало прибыль в размере 541 миллиона долларов против убытка в 376 миллионов долларов годом ранее. Подразделение APM Terminals получило убыток в 168 миллионов долларов против прибыли в 438 миллионов.

Компания Maersk была основана в 1904 году в городе Свендборге в Дании как судоходное общество. Работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает около 88 тысяч человек. Maersk, кроме всего прочего, принадлежит крупнейшая в мире компания, занимающаяся контейнерными перевозками Maersk Line.