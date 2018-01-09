Структуре Абрамовича и Абрамова интересна покупка у РЖД 50% "Трансконтейнера"

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Структуре Романа Абрамовича и Александра Абрамова интересна покупка у РЖД 50% акций "Трансконтейнера" TRCN, но всё будет зависеть от условий конкурса, сообщил Абрамов журналистам.

Компания "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, владеет 24,5051% "Трансконтейнера".

"Конечно, говорили (РЖД об интересе к покупке 50% "Трансконтейнера" - ред.). Интерес есть... Все зависит от условий (конкурса - ред.)", - сообщил Абрамов в пятницу в кулуарах Недели российского бизнеса РСПП.