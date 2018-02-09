РЖД: Погрузка экспортных грузов в порты РФ в январе выросла на 3,4%

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Погрузка экспортных грузов на сети РЖД в российские порты в январе выросла на 3,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 25,9 миллиона тонн, сообщила компания.

"В текущем году сохраняется устойчивая динамика роста объемов перевозок экспортных грузов через российские порты. Погрузка в адрес морских портов за январь 2018 года возросла на 3,4% к уровню января 2017 года, достигнув 25,9 миллиона тонн за счет увеличения погрузки угля на 5,1%, удобрений на 5,9%, зерновых грузов на 25,3%, бумаги на 8,1%, лесных грузов на 19,8%", — говорится в сообщении.

При этом погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила около 11,5 миллиона тонн, что на 14,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В порты Юга отправлено 6,3 миллиона тонн, снижение составило 9,9%, в порты Дальнего Востока — 8,1 миллиона тонн (рост на 0,8%).

Порядка 44% в структуре экспортного грузопотока занял уголь, 29% — нефть, 9% — черные металлы, 7% — удобрения, 4% — зерновые грузы.