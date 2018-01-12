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Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в 2017 году выросла в 4 раза


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Камаза" KMAZ по МСФО в 2017 году, по предварительным данным, увеличилась в 4 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 2,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении автопроизводителя.

"Чистая прибыль выросла в 4 раза - до 2,5 миллиарда рублей (2016 год - 635 миллионов рублей) и превысила плановые показатели в 2 раза (БП 2017 - 1,2 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.

Выручка составила 155,9 миллиарда рублей, что на 17% больше показателя 2016 года.

"Камаз" занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и восьмое место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей. В настоящее время компания занимает 58% российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн. Среди акционеров "Камаза" — госкорпорация "Ростех" (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (23,54%), немецкий Daimler (15%).

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