"Русал" создал в структуре компании дивизион "Даунстрим"

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. ОК "Русал" создала новый дивизион компании "Даунстрим", в который вошли предприятия по производству фольги и тары, а также порошков и колесных дисков, говорится в сообщении "Русала".

Директором дивизиона "Даунстрим" назначен Андрей Донец, до прихода в "Русал" руководивший в течение 10 лет различными подразделениями корпорации Alcoa. Его ключевой задачей, говорится в сообщении, станет развитие производства продукции с добавленной стоимостью и вывод этого направления бизнеса компании на более высокий уровень.

"Реализуемая "Русалом" стратегия по увеличению доли выпуска продукции с добавленной стоимостью, достигнутые результаты в этом направлении требуют от нас поиска новых точек роста. Укрепление управленческой команды "Русала" таким профессионалом, как Андрей Донец, его опыт работы в отрасли позволит усилить позиции компании на рынке даунстрим как в России, так и за рубежом", – приводятся в сообщении слова гендиректора компании Владислава Соловьева.

ОК "Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 6% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 20 странах мира. По итогам 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6%, до 3,707 миллиона тонн.