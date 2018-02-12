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"Саратовские авиалинии" приостановили эксплуатацию Ан-148 после авиакатастрофы


Компании / Индустрия

САРАТОВ, 12 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" временно приостановила эксплуатацию самолетов Ан-148 после крушения такого самолета при выполнении рейса "Москва - Орск" в Раменском районе Подмосковья. Об этом компания сообщает в понедельник,12 февраля.

"Руководством авиакомпания "Саратовские авиалинии" принято решение о временном приостановлении полетов на ВС Ан-148. Заранее приносим извинения за корректировки в расписании авиарейсов", - сообщает авиаперевозчик.

Ранее представитель оперативного штаба на месте авиакатастрофы заявил, что найден второй "черный ящик", его состояние в настоящее время уточняется.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 11 февраля. На борту находился 71 человек, в том числе трое несовершеннолетних - в возрасте 5, 12 и 17 лет.

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