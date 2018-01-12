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"Алроса" в январе реализовала алмазы и бриллианты на $504,5 млн


Компании / Индустрия / Металлургия
  • #Алмазы
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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции компании "Алроса" ALRS в январе 2018 года в стоимостном выражении, по предварительным данным, составил 504,5 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

"За первый месяц текущего года группа "Алроса" реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 504,5 миллиона долларов. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 499 миллионов долларов, бриллиантов ? 5,5 миллиона долларов", - отмечается в сообщении.

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