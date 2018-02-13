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Российский рынок новых LCV вырос на 12% в январе‍


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Российский рынок новых грузовиков (LCV) за январь текущего 2018 года вырос на 12%, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

Всго в первый месяц года было продано 4,8 тысячи единиц грузовых авто, это на 35,9% больше, чем в аналогичный период 2017 года.

Первое место по-прежнему у отечественного производителя тяжелых грузовиков - бренда KAMAZ. Им удалось продать в прошлом месяце 30% от общего объема LCV, это составляет около 1,5 тысячи машин, на 5,6% меньше, чем в январе 2017 года.

Вторая строчка - также у отечественного автопрома - марки GAZ. В январе было продано 587 новых машин, рост составил 48%.

Третье место - шведский концерн Volvo - продано 406 машин, рост составил 141,7%. Четвертое место - Scania - 395 авто и рост 97,5%. Замыкает топ-5 белорусский MAZ, его продажи составили 359 штук, рост к прошлому году составил 79,5%.

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