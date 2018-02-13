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Россия в 2017 году увеличила аффинаж золота на 6,4%


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Производство золота в России по итогам 2017 года выросло на 6,4% по сравнению с 2016 годом — до 306,9 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

В том числе, производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 253,9 тонны против 237,8 тонны в 2016 году (рост на 6,8%), попутного — увеличено на 7,2% - до 16,4 тонны, вторичного —выросло на 3,4%, до 36,6 тонны.

Производство серебра в России в минувшем году снизилось на 4,1% - до 1044,3 тонны (годом ранее — 1088,9 тонны), в том числе добычного — упало на 18,9%, до 492,9 тонны, попутного – увеличилось на 9,6%, до 305,1 тонны, вторичного – выросло на 21,4%, до 246,3 тонны.

Минфин впервые предоставил статистику по добыче в РФ драгоценных металлов по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по производству золотосодержащего концентрата, который производится для экспорта и не попадает на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, производство золота в России в 2016 году снизилось на 0,33% - до 288,55 тонны, серебра — на 12,28%, до 1088,89 тонны.

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