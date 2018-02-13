Fitch подтвердило рейтинг "Еврохима" и отозвало его

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Еврохима", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, на уровне "BB" с негативным прогнозом и отозвало его, говорится в сообщении агентства.

Отзыв рейтинга произошел по коммерческим причинам, отмечает Fitch.

Агентство добавляет, что рейтинг родительской компании - швейцарской EuroChem Group (EuroChem) - на уровне "BB" с негативным прогнозом остался без изменений.

Ранее агентство объясняло негативный прогноз по рейтингам тем, что леверидж компании может достигнуть 5.0x в 2018 году. Это связано с длительной слабостью предложения на рынке удобрений, а также высокими инвестициями "Ерохима" в калийные и аммиачные удобрения.

Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Компания AIM Capital Андрея Мельниченко владеет 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы), остальные 10% принадлежат Дмитрию Стрежневу.