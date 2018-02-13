FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ФАС признала Kia нарушителем за рекламу с нечитабельными условиями скидок


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала автопроизводителя Kia нарушившим закон в связи с размещением рекламы скидок на автомобиль Kia Rio с нечитабельными условиями, компании грозит штраф до 500 тысяч рублей, сообщило во вторник управление службы по Москве.

Рекламодатель вправе выбрать форму, способ и средства рекламирования своего товара, однако при этом он должен соблюдать требования закона о рекламе, а именно требование о наличии в ней предупреждающих надписей, обязательных сведений или условий оказания услуг, напоминает ФАС.

Она указывает, что если информация изображена так, что она не воспринимается или плохо воспринимается потребителем (шрифт, цветовая гамма и тому подобное), и это приводит к искажению ее смысла и вводит в заблуждение потребителей рекламы, она считается отсутствующей, а реклама - ненадлежащей.

По данным службы, в рекламе крупным шрифтом была размещена информация о размере скидки, предлагаемых преимуществах, минимальном размере кредита и даже "КАСКО в комплекте", однако имелся и нечитаемый мелкий текст с многочисленными правилами и условиями, только при соблюдении которых потребитель имел возможность получить максимальную выгоду.

"Московское УФАС России признало ООО "Киа Моторс Рус" нарушившим законодательство о рекламе в связи с размещением рекламы скидок на автомобиль "Kia Rio"... В соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ ООО "Киа Моторс Рус" может грозить штраф до 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ