ФАС признала Kia нарушителем за рекламу с нечитабельными условиями скидок

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала автопроизводителя Kia нарушившим закон в связи с размещением рекламы скидок на автомобиль Kia Rio с нечитабельными условиями, компании грозит штраф до 500 тысяч рублей, сообщило во вторник управление службы по Москве.

Рекламодатель вправе выбрать форму, способ и средства рекламирования своего товара, однако при этом он должен соблюдать требования закона о рекламе, а именно требование о наличии в ней предупреждающих надписей, обязательных сведений или условий оказания услуг, напоминает ФАС.

Она указывает, что если информация изображена так, что она не воспринимается или плохо воспринимается потребителем (шрифт, цветовая гамма и тому подобное), и это приводит к искажению ее смысла и вводит в заблуждение потребителей рекламы, она считается отсутствующей, а реклама - ненадлежащей.

По данным службы, в рекламе крупным шрифтом была размещена информация о размере скидки, предлагаемых преимуществах, минимальном размере кредита и даже "КАСКО в комплекте", однако имелся и нечитаемый мелкий текст с многочисленными правилами и условиями, только при соблюдении которых потребитель имел возможность получить максимальную выгоду.

"Московское УФАС России признало ООО "Киа Моторс Рус" нарушившим законодательство о рекламе в связи с размещением рекламы скидок на автомобиль "Kia Rio"... В соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ ООО "Киа Моторс Рус" может грозить штраф до 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.