Toshiba назначила нового председателя совета директоров и переназначила президента

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Совет директоров японской корпорации Toshiba принял решение назначить председателем совета директоров и главным исполнительным директором компании бывшего вице-президента корпорации Sumitomo Mitsui Banking Corp Нобуаки Куруматани (Nobuaki Kurumatani), говорится в сообщении компании.

Куруматани вступит в должность с нового финансового года, который начинается 1 апреля 2018 года. "Новый председатель совета директоров в роли главного исполнительного директора будет отвечать за стратегии роста в средне- и долгосрочной перспективе, а также за связи с общественностью", - говорится в сообщении.

Одновременно было решено повторно назначить президентом Toshiba Сатоси Цунакаву (Satoshi Tsunakawa). При этом Цунакава перейдет с поста главного исполнительного директора на должность управляющего директора.

Отмечается, что назначения должны быть одобрены на общем собрании акционеров компании.

Toshiba Corporation, основная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники - интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов.