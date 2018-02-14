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Чистая прибыль-2017 РЖД по РСБУ составила более 16 млрд руб


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2017 году составила более 16 миллиардов рублей при плане 3 миллиарда рублей, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров в интервью корпоративной газете компании "Гудок".

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2016 году выросла более чем в 20 раз и составила 6,5 миллиарда рублей. За 9 месяцев 2017 года она выросла на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 54,8 миллиарда рублей.

Белозеров сообщал, что план компании на 2018 год предусматривает чистую прибыль по РСБУ в размере 15 миллиардов рублей.

Государству принадлежит 100% акций РЖД.

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