"Тольяттиазот" в 2017 г снизил производство аммиака на 7,5%

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. "Тольяттиазот" (ТоАЗ), крупнейший российский производитель аммиака, в 2017 году сократил производство аммиака на 7,5% по сравнению с показателем за предыдущий год - до 2,642 миллиона тонн, говорится в пресс-релизе компании.

"Снижение объемов выпуска аммиака связано с вынужденной остановкой производства в начале 2017 года из-за невозможности транспортировки продукции по украинской части магистрального аммиакопровода "Тольятти-Одесса", - говорится в сообщении.

В свою очередь выпуск карбамида в прошлом году увеличился на 30,4% - до 720,2 тысячи тонн. ТоАЗ указывает, что этот показатель стал рекордным для компании за последние шесть лет.

"В текущем году мы будем уверенно двигаться вперед, продолжим реализацию крупных инвестпроектов компании и техническое перевооружение. Уверен, что стабильная и бесперебойная работа агрегатов позволит нам встретить следующий, юбилейный год, новыми производственными рекордами", - отметил гендиректор "Корпорация "Тольяттиазот" Вячеслав Суслов, слова которого приводятся в релизе.

"Тольяттиазот" - крупнейший российский производитель аммиака, производитель минеральных удобрений, метанола и продуктов его переработки. Основным владельцем "Тольяттиазота" считается бывший президент компании Владимир Махлай, структуры которого владеют 71% акций, еще 12,96% акций принадлежит швейцарской Ameropa, 10% акций - у холдинга "Уралхим".