Чистая прибыль Airbus Group за 2017 г выросла почти в 3 раза

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль авиастроительного концерна Airbus Group по итогам 2017 года выросла в 2,9 раза по сравнению с 2016 годом и составила 2,873 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании.

Прибыль в пересчете на акцию в отчетном периоде составила 3,71 евро против 1,29 евро годом ранее. Выручка за прошедший год увеличилась на 0,3% - до 66,767 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала компания получила чистую прибыль в размере 1,022 миллиарда евро против чистого убытка в 816 миллионов евро годом ранее. Прибыль на акцию составила 1,32 евро против убытка в 1,06 евро в четвертом квартале 2016 года. Квартальная выручка сократилась на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23,814 миллиарда евро.

По итогам 2017 года чистый объем заказов на коммерческие самолеты компании составил 1109 авиалайнеров против 731 самолета в 2016 году. Объем портфеля заказов компании по состоянию на 31 декабря 2017 года оценивался в 997 миллиардов евро, что на 6% ниже показателя годичной давности. В 2018 году компания планирует поставить покупателям около 800 авиалайнеров.

Компания отмечает, что в минувшем году зафиксировала расходы в размере 1,3 миллиарда евро по программе производства военно-транспортных самолетов A400M, что отразилось на ее финансовых показателях.

Airbus Group является одним из лидеров в аэрокосмической отрасли, обороне и смежных секторах, объединяет три ключевых подразделения - Airbus, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Концерн был основан в 2000 году путем слияния немецкой компании Daimler-Benz Aerospace AG, французской Aerospatiale-Matra и испанской CASA и до января 2014 года назывался EADS. Штаб-квартира находится в Тулузе.