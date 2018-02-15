FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Cisco в I полугодии 2017-18 фингода получила убыток в $6,4 млрд против прибыли годом ранее


Компании / Индустрия

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток американской телекоммуникационной компании Cisco по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года, завершившегося 27 января, составил 6,384 миллиарда долларов против прибыли в 4,67 миллиарда долларов в аналогичном периоде прошлого фингода, говорится в отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 1,29 доллара против прибыли в 0,92 доллара годом ранее. Выручка за полугодие увеличилась на 0,4% и достигла отметки 24,023 миллиарда долларов.

За второй квартал фингода чистый убыток компании составил 8,778 миллиарда долларов против прибыли в 2,348 миллиарда долларов годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 1,78 доллара против прибыли в 0,47 доллара в предыдущем фингоду. Выручка Cisco выросла на 2,65% - до 11,887 миллиарда долларов.

Компания отмечает в своем отчете, что результаты за квартал включают выплату в размере 11,1 миллиарда долларов, которая связана с принятием налоговой реформы в США. Без учета дополнительных издержек чистая прибыль Cisco за второй квартал составила 3,146 миллиарда долларов, что на 10% больше в годовом выражении, а разводненная прибыль на акцию составила 0,63 доллара. Cisco также увеличила программу выкупа акций на 25 миллиардов долларов до 31 миллиарда.

В отчетности также отмечается, что компания ожидает чистую прибыль на акцию (за вычетом дополнительных статей) по итогам третьего квартала 2017-2018 финансового года в диапазоне от 0,64 до 0,66 доллара. Рост выручки в следующем квартале компания ожидает на 3-5% в годовом выражении.

Cisco Systems — американская компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование. Ее штаб-квартира находится в городе Сан-Хосе (штат Калифорния). Компания имеет представительства в Москве и Санкт-Петербурге, а также в ряде городов СНГ.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ