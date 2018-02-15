Cisco в I полугодии 2017-18 фингода получила убыток в $6,4 млрд против прибыли годом ранее

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток американской телекоммуникационной компании Cisco по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года, завершившегося 27 января, составил 6,384 миллиарда долларов против прибыли в 4,67 миллиарда долларов в аналогичном периоде прошлого фингода, говорится в отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 1,29 доллара против прибыли в 0,92 доллара годом ранее. Выручка за полугодие увеличилась на 0,4% и достигла отметки 24,023 миллиарда долларов.

За второй квартал фингода чистый убыток компании составил 8,778 миллиарда долларов против прибыли в 2,348 миллиарда долларов годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 1,78 доллара против прибыли в 0,47 доллара в предыдущем фингоду. Выручка Cisco выросла на 2,65% - до 11,887 миллиарда долларов.

Компания отмечает в своем отчете, что результаты за квартал включают выплату в размере 11,1 миллиарда долларов, которая связана с принятием налоговой реформы в США. Без учета дополнительных издержек чистая прибыль Cisco за второй квартал составила 3,146 миллиарда долларов, что на 10% больше в годовом выражении, а разводненная прибыль на акцию составила 0,63 доллара. Cisco также увеличила программу выкупа акций на 25 миллиардов долларов до 31 миллиарда.

В отчетности также отмечается, что компания ожидает чистую прибыль на акцию (за вычетом дополнительных статей) по итогам третьего квартала 2017-2018 финансового года в диапазоне от 0,64 до 0,66 доллара. Рост выручки в следующем квартале компания ожидает на 3-5% в годовом выражении.

Cisco Systems — американская компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование. Ее штаб-квартира находится в городе Сан-Хосе (штат Калифорния). Компания имеет представительства в Москве и Санкт-Петербурге, а также в ряде городов СНГ.