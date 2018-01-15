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Чистый убыток "Автоваза" по МСФО за 2017 год сократился в 4,6 раза


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток "Автоваза" AVAZ по МСФО за 2017 год сократился в 4,6 раза по сравнению с 2016 годом, до 9,7 миллиарда рублей, сообщил исполнительный вице-президент "Автоваза" по финансам Штефан Мауэрер.

По его словам, выручка группы в 2017 году выросла на 22%, до 225,6 миллиарда рублей. Операционная маржа выросла на 17,8%, до 1,6 миллиарда рублей.

Новые универсалы Lada Vesta SW Cross (на первом плане) и Lada Vesta SW автоконцерна ПАО "АВТОВАЗ""АвтоВАЗ" в 2017 г увеличил продажи машин в РФ на 17%

Чистый убыток "АвтоВАЗа" по РСБУ в 2017 году снизился в 2,9 раза и составил 12,38 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 23%, до 233,8 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 13 миллиардов рублей против убытка в 4,9 миллиарда рублей годом ранее.

"АвтоВАЗ" - крупнейший автопроизводитель в России. Компанию контролирует совместное предприятие "Ростеха" и Renault-Nissan.
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