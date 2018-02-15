BMW построит свой первый в России завод полного цикла‍

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн BMW принял решение построить в Калининградской области новый завод полного цикла, сообщает Минпромторг РФ.

Отмечается, что сейчас на территории Российской федерации у этого автопроизводителя работают только сборочные конвейеры.

По предварительной информации, строительство завода займет более двух лет, главным инвестором проекта является BMW.

Проект подразумевает, что мощность нового предприятия будет "сопоставима с объемом продаж в России": за прошлый 2017 год бренд продал на территории России свыше 31 тысячи авто.

В конце прошлого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял о том, что BMW ведет переговоры о строительстве завода с тремя субъектами. Это Московская область, Санкт-Петербург и Калининград. Отметим, что на площадке калининградского "Автотора" BMW собирает автомобили 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6.