Власти Москвы продлили льготы для завода Renault

СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. Власти Москвы сохранят льготные ставки арендной платы за земельные участки, на которых размещается предприятия автомобилестроения, следует из соглашения между правительством города и "Рено Россия".

Мэр Москвы Сергей Собянин и вице-президент, директор группы Renault по корпоративным связям Антуан де Ла Рошеброшар подписали соглашение в четверг на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Рассказы о спаде спроса на автомобили и на развитие автомобильного производства - эти опасения не сбылись. Москва наращивает мощности производства автомобилей. Мы пописываем соглашение с "Рено" о предоставлении компании льгот, налоговых льгот для того, чтобы компания могла проинвестировать в новые технологии, в новое оборудование, в расширение производства, создание промышленных беспилотников-автомобилей и поставки машин на экспорт", - сказал Собянин.

Он заявил, что автомобильный кластер в Москве создает высокооплачиваемые места. "Я благодарен компании "Рено", что она не смотря на все трудности и сложности продолжает инвестировать в Москву, в Россию, развивая автомобильное производство", - добавил мэр.

Представитель Renault отметил, что продление договора между правительством Москвы и "Рено Россия" будет способствовать увеличению производственных мощностей.

"Московский завод "Рено" на данный момент является заводом полного цикла. В прошлом 2017 году "Рено", Nissan, Mitsubishi мы продали вместе более 10 миллионов легковых машин и машин для пассажирских перевозок. Мы можем сказать, что наш альянс является одним из крупнейших в мире, в также "Рено" является одним из крупнейших производителей машин в Росиии и одним из крупнейших инвесторов. Также при помощи и поддержке московского правительства "Рено Россия" участвует в программах по каршерингу", - сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, соглашение предполагает развитие производства автотранспортных средств в Москве. Власти города предусмотрят меры по сохранению арендной ставки за землю, на которой ведется производство автомобилей в размере 0,1% от кадастровой стоимости. Кроме того, правительство Москвы рассмотрит возможность сохранения для организаций автомобилестроения льгот по налогам на прибыль и на имущество организаций на 2018-2020 годы.

В свою очередь "Рено Россия" обязуется продолжить модернизацию московского завода, увеличить объем выпуска автомобилей, поддержать привлечение новых инвесторов в машиностроение для создания в Москве производства запасных частей и комплектующих для автотранспорта. Кроме того, "Рено Россия" в рамках соглашения должна обеспечить обучение, стажировку и трудоустройство выпускников профильных учебных заведений Москвы.

За последние пять лет объем инвестиций в развитие московского завода Renault составил 14,3 миллиарда рублей, были произведены 613 тысяч автомобилей, численность сотрудников предприятия превысила 4,3 тысячи человек.