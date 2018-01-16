FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Чистая прибыль Renault в 2017 г выросла в 1,5 раза


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль французского автопроизводителя Renault, приходящаяся на акционеров головной компании, выросла в 2017 году в 1,5 раза и достигла отметки в 5,114 миллиарда евро, следует из сообщения Renault.

Разводненная прибыль на акцию составила 18,68 евро против 12,46 евро в 2016 году. Выручка компании увеличилась на 14,7%, до 58,77 миллиарда евро, при этом 2,727 миллиарда евро приходится на "АвтоВАЗ" AVAZ.

Годовые продажи составили рекордные 3,76 миллиона машин, что на 8,5% больше в годовом выражении. Продажи автомобилей во Франции составили 673,852 тысячи машин, что на 0,4% меньше, чем годом ранее, в России - 448,27 тысячи автомобилей, это на 1,1% больше по сравнению с 2016 годом. Третье место по объему продаж занимает Германия - в 228,046 тысячи машин, или на 0,6% больше год к году.

В 2018 году компания ожидает роста мирового автомобильного рынка на 2,5% в годовом выражении, при этом рост рынка Европы составит 1%. Рынок России поднимется почти на 10%, Бразилии и Китая - более чем на 5% каждый, Индии - на 6%. Renault ожидает по итогам текущего года роста выручки.

Renault S. A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, входит в альянс Renault-Nissan. Компания является собственником румынской марки Dacia, корейской Renault Samsung Motors.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ