РЖД планируют с компаниями из Италии и Франции участвовать в проектах в Индии и Иране

СОЧИ, 16 фев - ПРАЙМ. РЖД планируют совместно с итальянскими и французскими компаниями участвовать в проектах в Индии и Иране, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора компании Александр Мишарин.

"Нам интересно, конечно, развитие транзитных перевозок и участие в европейских проектах. Подписана "дорожная карта" с французскими железными дорогами, итальянскими железными дорогами. У нас совместные проекты по участию в третьих странах. Например, совместно с Италией, это может быть Иран. У них подписан меморандум о строительстве высокоскоростной железной дороги, и мы можем с ними поучаствовать. Также в Индии. Там большой офис у французских железных дорог. Мы заинтересованы в сотрудничестве, подписали документы для совместной работы на индийском рынке", - сообщил Мишарин в рамках форума в Сочи.

Топ-менеджер отметил, что это еще одно важное направление, когда РЖД объединяются с крупными компаниями.

"Потому где-то мы конкуренты, а где-то мы как раз должны быть партнерами", - добавил Мишарин.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.