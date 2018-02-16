Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в январе вырос на 25,5%

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в январе составил 1,4 миллиона человек, что на 25,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения аэропорта.

"Пассажиропоток "Международного аэропорта Внуково" в январе 2018 года вырос по сравнению с прошлым годом на 25,5% и составил 1,355 миллиона пассажиров. Столь значительное увеличение пассажиропотока связано как с повышением эффективности работы традиционных перевозчиков аэропорта, так и привлечением новых партнеров", - говорится в пресс-релизе аэропорта.

Уточняется, что, как и в предыдущие месяцы, в январе основной рост пришелся на международные направления: на этих рейсах было обслужено 411,1 тысячи пассажиров, что на 47,3% или 132,1 тысячи пассажиров больше, чем в прошлом году. Самыми востребованными зарубежными направлениями в ноябре были Пхукет, Гоа, Бангкок, Дубай, Пунта-Кана, Ларнака, а также Стамбул, Милан, Баку, Душанбе, Кишинёв, Минск, Тбилиси, Гюмри, Кёльн и Ереван.

Объемы перевозок на внутренних воздушных линиях в январе были увеличены на 143,3 тысячи пассажиров, или 17,9%, до 801 тысячи пассажиров. Наибольшим спросом пользовались перелеты в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Махачкалу, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды. Кроме того, в январе в аэропорту "Внуково" было обработано 4,45 тысячи тонн груза и почты, что на 6,6% выше показателя прошлого года.

Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в 2017 году составил 18,1 миллиона пассажиров. Ранее, в феврале, гендиректор "Внуково" Василий Александров сообщил, что в 2018 году аэропорт ожидает рост пассажиропотока на 2,2% по сравнению с предыдущим годом - до 18,5 миллиона человек.

"Внуково" — один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.