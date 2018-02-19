СМИ: Дерипаска планирует покинуть пост президента En+ Group и "Русала"

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Олег Дерипаска планирует уйти с должности президента в подконтрольных ему En+ Group и "Русале", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, бизнесмен останется в советах директоров компаний в качестве неисполнительного директора. Президентом En+ станет нынешний гендиректор Максим Соков, президентом "Русала" — Владислав Соловьев, который также займет пост гендиректора En+ вместо Сокова, уступив кресло гендиректора "Русала" его финансовому директору Александре Бурико. Советы директоров En+ Group и "Русала" рассмотрят вопросы о кадровых перестановках в компаниях в конце этой недели, сообщили собеседники.

Дерипаска решил оставить президентские посты по ряду причин, отмечают источники газеты. Что касается En+ — задача по выведению группы на LSE реализована, у группы "прописана стратегия развития, созданы качественное корпоративное управление и сильная команда топ-менеджмента", которую дополнит Соловьев (с декабря 2017 года входит в совет директоров группы), пишет издание.

Необходимости самому возглавлять "Русал" у бизнесмена тоже нет, считают собеседники издания: хотя отход бизнесмена от операционного управления происходит на фоне трансформаций в структуре совладельцев компании, акционерное соглашение в силе. Третий источник газеты считает, что кадровые перестановки "скорее подчеркивают роль En+ как головной структуры бизнесмена в индустриальном сегменте".

Два собеседника издания в инвесткомпаниях допускают, что Дерипаска решил выйти из менеджмента компаний с зарубежным публичным листингом из-за включения в так называемый "кремлевский доклад" США. Но собеседники, близкие к акционерам "Русала", уверяют, что уход с руководящих постов En+ и "Русала" не связан ни с ситуацией в "Норникеле", ни с "кремлевским докладом".

Как сообщили газете источники, Дерипаска хочет заняться развитием "Группы ГАЗ", в том числе стратегического партнерства с VW, которая может получить долю в российской компании.