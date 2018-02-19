СМИ: S7 готова заказать 100 SSJ100 в укороченной версии

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. S7 Group разместила предварительную заявку на 100 SSJ100 вместимостью 75 кресел, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к ОАК и руководству S7.

По данным издания, идут переговоры об обязывающих соглашениях.

Сейчас S7 летает на иностранных самолетах: в парке, 54 Airbus 319/320, 19 Boeing 737 и 13 Embraer ERJ-170 (будет 17),отмечает издание со ссылкой на данные Росавиации. Представитель S7 переговоры об SSJ100 не стал комментировать газете. Представитель ГСС (производитель SSJ100, входит в "Сухой" - структуру ОАК) говорит, что у S7 есть интерес, прорабатываются детали. Активная работа над SSJ100 вместимостью 75 кресел (базовая - 98 кресел) началась в этом году, на рынке укороченная версия ожидается в 2022 году, напоминает издание.

Уменьшенный SSJ100 создаст для S7 новый сегмент бизнеса, объясняют заказ два человека, близких к ОАК. "S7 выбрала почти все имеющиеся международные назначения, по России летает везде с большой частотой, а в 2017 году взяла в лизинг Embraer ERJ-170 (78 кресел) и вышла в новый сегмент региональных перевозок", - отмечает один из собеседников издания. S7 считает, что региональные перевозки в России оправдают большой парк SuperJet, заявил газете человек, близкий к руководству группы.

"Самолет будет перепроектирован, в соглашении будут нужные S7 характеристики, появится, по сути, другой SSJ100", - надеется человек, близкий к руководству S7. "SSJ100 нужны рыночные заказы и заказчики, которым поверит рынок", - отметил в свою очередь еще один человек, близкий к ОАК.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. Собирается в Комсомольске-на-Амуре.

S7 - крупнейший частный авиационный холдинг РФ, состоит из двух перевозчиков - авиакомпании "Сибирь" и авиакомпании "Глобус".