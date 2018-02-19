Polymetal увеличит долю в месторождении серебра "Прогноз" до 50%

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") заключила юридически обязывающее соглашение об увеличении своей доли участия в серебряном месторождении Прогноз (Якутия) до 50% посредством приобретения дополнительно 45% в активе за вознаграждение в 72 миллиона долларов, которое будет выплачено акциями компании, говорится в сообщении Polymetal.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2018 года при условии получения одобрения регуляторов.

В настоящее время Polymetal косвенно владеет 5% в Прогнозе с опционом на приобретение дополнительных 45% у компании Polar Acquisition Ltd. Оставшиеся 50% в Прогнозе принадлежат Garden Ring Capital, российской инвестиционной компании.

Polymetal приобретет у Polar 45% в Прогнозе за 72 миллиона долларов, которые будут выплачены акциями Polymetal. При этом на 90% акций вознаграждения установлен мораторий на продажу сроком 180 дней. Polymetal также обязуется выплатить компании Polar роялти 2-4% с чистого дохода (пропорционально приобретаемой доле в 45%), в зависимости от ставки НДПИ, установленной для компании действующим законодательством в момент, когда актив будет введен в промышленную эксплуатацию.

"Месторождение Прогноз является самым крупным неразработанным месторождением первичного серебра в Евразии. Его ресурсы оцениваются в 292 миллиона унций (9,1 тысячи тонн) серебра с содержанием 586 граммов на тонну. ТЭО и уточненная оценка рудных запасов намечены на последний квартал 2020 года, что станет основой для принятия инвестиционного решения в первой половине 2021 года. При условии положительного инвестиционного решения полная производительность может быть достигнута в 2024 году", - отмечается в сообщении.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" - российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России, Казахстане и Армении. В 2017 году увеличила производство золота на 21% - до 1,075 миллиона унций (33,436 тонны), серебра - снизила на 8%, до 29,2 миллиона унций (908,222 тонны). Общее производство металлов в пересчете в золотой эквивалент выросло на 13% в сравнении с годом ранее - до 1,433 миллиона унций.