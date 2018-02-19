Volkswagen запускает производство Skoda Kodiaq на ГАЗе

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Volkswagen запускает производство модели Skoda Kodiaq на мощностях "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде, инвестиции в запуск этого проекта составили 87,5 миллиона евро, говорится в сообщении компании.

"Компания Volkswagen Group Rus объявляет о старте производства модели Skoda Kodiaq на мощностях завода "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде. Новый локальный продукт усилит позиции марки Skoda на российском рынке. Инвестиции в запуск производства составили 87,5 миллиона евро", - говорится в сообщении.