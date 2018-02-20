Совдир "Русала" не рассматривал смену гендиректора или президента компании

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" не рассматривал и не обсуждал смену генерального директора или президента компании, говорится в сообщении компании. Структуры Вексельберга и Блаватника покупают у "Онэксима" 6% акций "Русала"

"Компания обратила внимание на недавние сообщения в СМИ, в которых говорилось о предполагаемой смене гендиректора и президента компании... Совет директоров компании не рассматривал и не обсуждал этот вопрос, и никаких решений о смене генерального директора или президента компании не принималось", - сообщает "Русал".

В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Олег Дерипаска планирует уйти с должности президента в подконтрольных ему En+ Group и "Русале". По данным газеты, президентом "Русала" станет Владислав Соловьев, уступив кресло гендиректора компании его финансовому директору Александре Бурико. Советы директоров En+ Group и "Русала" рассмотрят вопросы о кадровых перестановках в компаниях в конце этой недели, писала газета.

В сообщении "Русала" отмечается, что следующее собрание совета директоров компании назначено на 22 февраля, на нем в том числе планируется обсудить изменения в руководящем составе.