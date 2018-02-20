Чистая прибыль BHP Billiton в I полугодии 2017-18 фингода упала на 37%

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире горнодобывающая компания, австралийская BHP Billiton Ltd, по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 декабря, получила чистую прибыль в размере 2,015 миллиарда долларов, что на 37% ниже показателя годичной давности, следует из сообщения компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,38 доллара против 0,6 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 16%, достигнув 21,8 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль BHP Billiton увеличилась на 25% - до 4,053 миллиарда долларов.

Капитальные затраты и расходы на геологоразведку по итогам полугодия выросли на 6% - до 2,877 миллиарда долларов. Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря составлял 15,411 миллиарда долларов, что на 23% ниже показателя годом ранее.

"Более высокие цены на сырьевые товары и стабильные показатели операционной деятельности обеспечили компании свободный денежный поток в размере 4,9 миллиарда долларов. Мы использовали эти денежные средства для дальнейшего сокращения чистого долга и увеличения прибыли акционеров с помощью более высоких дивидендов", - приводятся в релизе слова гендиректора BHP Billiton Эндрю Маккензи (Andrew Mackenzie).

BHP Billiton Ltd — один из мировых лидеров горнодобывающей отрасли, основана в 2001 году. Компания занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов. Также добывает нефть и природный газ.