FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Чистая прибыль BHP Billiton в I полугодии 2017-18 фингода упала на 37%


Компании / Индустрия

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире горнодобывающая компания, австралийская BHP Billiton Ltd, по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 декабря, получила чистую прибыль в размере 2,015 миллиарда долларов, что на 37% ниже показателя годичной давности, следует из сообщения компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,38 доллара против 0,6 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 16%, достигнув 21,8 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль BHP Billiton увеличилась на 25% - до 4,053 миллиарда долларов.

Капитальные затраты и расходы на геологоразведку по итогам полугодия выросли на 6% - до 2,877 миллиарда долларов. Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря составлял 15,411 миллиарда долларов, что на 23% ниже показателя годом ранее.

"Более высокие цены на сырьевые товары и стабильные показатели операционной деятельности обеспечили компании свободный денежный поток в размере 4,9 миллиарда долларов. Мы использовали эти денежные средства для дальнейшего сокращения чистого долга и увеличения прибыли акционеров с помощью более высоких дивидендов", - приводятся в релизе слова гендиректора BHP Billiton Эндрю Маккензи (Andrew Mackenzie).

BHP Billiton Ltd — один из мировых лидеров горнодобывающей отрасли, основана в 2001 году. Компания занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов. Также добывает нефть и природный газ.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ