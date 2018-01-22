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Чистая прибыль НЛМК по МСФО в 2017 г выросла в 1,55 раза


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" NLMK(НЛМК) по МСФО в 2017 году выросла на 55% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,45 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Положительную динамику показателя в компании объясняют ростом прибыли от основной деятельности. Показатель EBITDA увеличился на 37%, до 2,655 миллиарда долларов, "на фоне увеличения прибыльности продаж и эффектов реализации Стратегии 2017". Рентабельность EBITDA возросла до 26% с 25% годом ранее. Выручка выросла на 32% - до 10,065 миллиарда долларов на фоне роста средних цен на металлопродукцию, увеличения объемов и роста доли продаж готового проката.

В четвертом квартале 2017 года чистая прибыль НЛМК увеличилась на 20% по сравнению с предыдущим кварталом - до 428 миллионов долларов, показатель EBITDA – на 21%, до 786 миллионов долларов, рентабельность EBITDA возросла до 28% с 25% кварталом ранее. Выручка выросла на 10% - до 2,815 миллиарда долларов.

Чистый долг компании на 31 декабря 2017 года составил 923 миллиона долларов, увеличившись на 24% по сравнению с концом третьего квартала (743 миллиона долларов). Его отношение к EBITDA увеличилось до 0,35 против 0,31 в третьем квартале.

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 84% его акций. НЛМК в 2017 году увеличил выпуск стали на 3% - до 17,076 миллиона тонн.

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