BHP надеется продать сланцевые активы в США в 2018 году

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире горнодобывающая компания, австралийская BHP Billiton Ltd (BHP) надеется продать свои сланцевые активы в США уже в 2018 году, сообщила компания.

"Мы продолжаем развивать ряд альтернатив для выхода из наших нефтегазовых активов на суше. Мы начали процесс изучения рынка каждого из месторождений, открыли центр данных по газовому месторождению Fayetteville", - заявила компания.

BHP добавляет, что надеется начать процедуру сбора заявок на планируемые к продаже активы уже в четвертом квартале 2018 фингода (апрель-июнь 2018 года), а обсудить и оценить заявки в сентябре. Завершение сделок намечено на первое полугодие 2019 фингода, то есть до 31 декабря 2018 года. Компания также рассматривает вариант свопа активов, выделения отдельных энергетических компаний и размещения акций на рынке.

Центры по хранению ключевых документов по проекту создаются для удобства совершения их приобретений и продаж, в частности, чтобы облегчить процесс проверки актива со стороны покупателя.

Согласно данным источников агентства Блумберг, активы могут быть разбиты на семь отдельных пакетов, в том числе три - в сланцевом бассейне Permian. Общая стоимость активов может доходить до 10 миллиардов долларов. При этом компания может рассмотреть обмен своих месторождений на суше на морские скважины в Мексиканском заливе.

В ноябре 2017 года BHP сообщала, что планирует выйти их нефтегазовых активов в течение двух лет. Летом прошлого года компания заявляла, что считает ошибкой свои инвестиции с 2011 года в размере 20 миллиардов долларов в сланцевую нефть США.