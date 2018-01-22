МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток "Силовых машин" по МСФО в 2017 году вырос в 2,4 раза по сравнению с 2016 годом и составил 9,8 миллиарда рублей, следует из отчета российской энергомашиностроительной компании.

Выручка за отчетный период сократилась на 11,3%, до 68,6 миллиарда рублей. Валовая прибыль упала в 1,5 раза, составив 10,3 миллиарда рублей. Операционный убыток составил 3,5 миллиарда рублей против прибыли в 5,1 миллиарда годом ранее.

Себестоимость снизилась на 6,1%, составив 58,3 миллиарда рублей. Убыток от обесценения гудвилла вырос в 2,7 раза, до 4,2 миллиарда рублей. Финансовые расходы выросли на 15,7%, до уровня в 7,9 миллиарда рублей.

Активы компании сократились на 1,5%, составив 199 миллиардов рублей. Краткосрочные обязательства снизились на 4,5%, до 117,1 миллиарда рублей, долгосрочные — выросли на 26,8%, до 59,3 миллиарда рублей.

"Силовые машины" SILM— энергомашиностроительная компания, занимается проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Владельцем компании является Мордашов, который также контролирует "Северсталь" CHMF.