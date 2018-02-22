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Президент Ford в Северной Америке Наир ушел в отставку из-за обвинений в неприемлемом поведении


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Президент Ford Motor Co. в Северной Америке Радж Наир был уволен в связи с обвинениями в неправомерных действиях. В корпоративном секторе США стали пристальнее следить за поведением на рабочем месте. Наир стал очередным топ-менеджером, которому в связи с нарушениями было указано на дверь, сообщает Dow Jones.

Радж Наир давно работал в Ford и до последнего времени возглавлял прибыльный североамериканский бизнес группы. Он ушел в отставку после расследования, которое выявило, что его поведение не отвечало корпоративному кодексу компании. Как утверждает представитель Ford, других топ-менеджеров в схожих нарушениях не подозревают.

Хотя в центре скандала, охватившего ряд компаний, знаменитостей и деловых лидеров, оказалась не автомобильная отрасль, Ford вынужден был отвечать на обвинения в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место на его заводе в Чикаго. Некоторые сотрудницы завода утверждают, что их домогались и унижали.

Генеральный директор Ford Джим Хэкетт осудил подобное поведение на заводе. Во вчерашнем заявлении он отметил, что компания позволила Наиру уволиться "после проведения тщательного расследования и внимательного изучения" данного вопроса.

Сейчас Ford пытается смягчить опасения инвесторов по поводу падающей прибыли на американском авторынке, объем продаж на котором практически не растет. Североамериканский бизнес Ford, который приносит группе большую часть прибыли, может столкнуться с давлением, поскольку General Motors Co. и Fiat Chrysler Automobiles NV готовы уже в этом году начать продажи полноразмерных пикапов. Конкуренты Ford давно пытаются подорвать доминирующее положение его модели F-150 на прибыльном рынке пикапов.

"Скандал с Наиром случился в неудачное для Ford время. Только прошлой весной компания уволила Марка Филдса с должности гендиректора, – говорит аналитик Autotrader.com Мишель Кребс. – Инвесторы и аналитики недовольны кажущимся отсутствием четкого плана действий".

Хотя Кребс охарактеризовала Наира как "восходящую звезду", она также отметила, что Ford не сформулировал корпоративную стратегию развития транспортных услуг.

В заявлении Наир указал следующее: "Я искренне сожалею о случаях, когда мое поведение как руководителя не отвечало принципам, которые всегда проповедовала компания и я сам".

Его преемник пока не назначен.

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