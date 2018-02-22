УАЗ начал поставки автомобилей в Коста-Рику

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод UAZA начал поставки автомобилей УАЗ "Патриот", УАЗ "Пикап" и УАЗ "Профи" в республику Коста-Рика, говорится в сообщении компании.

"Ульяновский автомобильный завод при поддержке своего локального дистрибьютора, компании Vehiculos rusos de Centroamerica S.A. открыл первый дилерский центр УАЗ в Коста-Рике. В церемонии открытия участвовал посол РФ в Коста-Рике Александр Догадин во главе со своей делегацией. УАЗ первым из отечественных автомобильных брендов начал поставки автомобилей в республику Коста-Рика. Ранее поставка автомобилей УАЗ была в 2008 году, и тогда было отправлено в Коста-Рику чуть более 30 машин", - говорится в сообщении компании.

Дистрибьюторский контракт на поставку первых 50 автомобилей в Коста-Рику между УАЗом и локальным партнером был подписан в конце 2017 года, отмечает компания. "С учётом того, что доля рынка внедорожников в Коста-Рике составляет 40-45%, у российских внедорожников УАЗ есть все шансы занять свою нишу и быть востребованными на данном рынке. Немаловажным фактором на рынке Коста-Рики является спрос на автомобили с богатым набором опций, который также учли", - говорится в сообщении.

УАЗ отправил в Коста-Рику автомобили "Патриот" и "Пикап" с дизельными двигателями в комплектации "Комфорт", УАЗ "Профи" в вариациях 4x4 и 4x2 с бензиновым мотором и газобаллонным оборудованием.

"Коста-Рика не самый крупный рынок в Центральной Америке для объемов УАЗа, однако, поставки в этот регион могут вырасти до 500-700 автомобилей в год при условии успешного развития дистрибуции нашего локального партнёра также и в соседние страны, включая Гватемалу, Панаму и Сальвадор", - заявил директор по экспорту автомобилей УАЗ Андрей Дорофеев.

Также, у УАЗа заключены дистрибьюторские договоры с партнёрами в Боливии, Гаити, Никарагуа, Мексике, Парагвае, Эквадоре, Гондурасе, осуществляются и разовые поставки госзаказчикам на Кубу. В ближайшие месяцы компания планирует финализировать договоренности со своими новыми партнёрами и начать поставки в Перу и Аргентину, а также начать сертификацию своих внедорожников в Чили, говорится в сообщении УАЗа.