СМИ: Россия заняла 5-е место в мире по запасам золота, обогнав Китай

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Россия обошла Китай по запасам золота и вышла на пятое место в мире среди его суверенных держателей, диверсифицируя международные резервы в условиях усиления разногласий с США, пишет агентство Блумберг.

Во вторник российский ЦБ сообщил, что запасы монетарного золота в международных резервах РФ в январе 2018 года выросли на 1,02% (+18,66 тонны) и на 1 февраля составляли 59,7 миллиона унций (1856,88 тонны). Таким образом, Россия опередила по этому показателю Народный банк Китая с его официально заявленными 1843 тоннами, сообщает агентство. Оно отмечает, что Россия увеличивала запасы ежемесячно с марта 2015 года, тогда как Китай в последний раз сообщал о покупке золота в октябре 2016 года.

Крупнейшим суверенным держателем золота в мире с запасом в объеме 8134 тонн являются США, большая часть запаса хранится в Форт-Ноксе. Второе место занимает Германия с 3374 тоннами, на третьей строке - Международный валютный фонд, ему принадлежит 2814 тонн золота.

Только три страны из первой десятки существенно нарастили запасы золота в последние годы, среди них Турция, которая находится на третьем месте по этому показателю, отмечает Блумберг.

Россия является одним из крупнейших производителей золота в мире, в прошлом году, согласно данным Минфина РФ, его производство составило почти 307 тонн. "Золото снижает зависимость России от доллара на фоне финансовых санкций со стороны США и их союзников", - пишет агентство.

Экономические санкции стран Запада против РФ были введены в 2014 году. Президент США Дональд Трамп в начале августа прошлого года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против российской экономики. В январе Минфин США опубликовал подготовленный в соответствии с этим законом "кремлевский список", в который вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели - всего 210 человек. Список не влечет автоматических санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.