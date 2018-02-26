Peugeot заключила соглашение о создании СП с Naza Corporation

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Peugeot SA в понедельник заявила, что заключила с Naza Corporation Holdings соглашение о продаже акций и создании совместного предприятия, сообщает Dow Jones.

В условия соглашений входит совместная эксплуатация завода Naza Automotive Manufacturing в городе Гурун на северо-западе Малайзии.

Peugeot принадлежит мажоритарная доля в бизнесе Naza Automotive Manufacturing, тогда как группа Naza будет нести единоличную ответственность за дистрибуцию автомобилей марок Peugeot, Citroen и DS Automobiles на внутреннем рынке, указала французская компания.

Компании также изучат возможности распространения автомобилей в других странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Компании изначально наладили партнерство в 2008 году.