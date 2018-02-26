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Volvo отказывается от разработки новых бензиновых двигателей‍


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Шведский автомобильный концерн Volvo прекращает вкладывать деньги в разработку двигателя внутреннего сгорания, сообщил в интервью Road & Track главный исполнительный директор компании Хокан Самуэльссон.

Вместо вложений в разработку двигателей внутреннего сгорания концерн планирует со следующего 2019 года выпустить для каждой своей модели одну либо две гибридные модификации.

Самуэльссон отметил, что текущее семейство бензиновых двигателей станет последним для Volvo, даже при переходе концерна на платформу SPA нового поколения, которое намечено в 2021 году, бренд будет применять старыеагрегаты, хотя и они подвергнутся модификации.

Volvo будет делать ставку на гибридные двигатели, которые становятся мощнее и получат в скором времени более высокооборотные электромоторы.

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