Daimler и BAIC вложат 1,5 млрд евро в расширение производства в Китае

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Daimler и китайский автопроизводитель Beijing Automotive International Corp. (BAIC) инвестируют 11,9 миллиарда юаней (около 1,5 миллиардов евро) в расширение производства автомобилей Mercedes-Benz в Китае, сообщается в релизе Daimler.

Компании приняли решение о расширении производства из-за ожидаемого высокого спроса на автомобили Mercedes-Benz в Китае. Средства будут направлены на создание дополнительных производственных мощностей их совместного предприятия - Beijing Benz Automotive Co. Ltd. (BBAC). В частности, один из производственных объектов BAIC в Пекине будет передан BBAC.

Кроме того, инвестиции предназначены для адаптации автомобилей для Китая. Как сообщается в релизе, китайские модели Mercedes-Benz будут больше соответствовать запросам местного рынка, в том числе, будет расширено производство автомобилей на новых, "прогрессивных" источниках энергии (new energy vehicles, NEV).

"Это расширение производственных мощностей BBAC позволит нам удовлетворить ожидаемый растущий спрос на автомобили премиум-класса в Китае, в том числе на электромобили", - приводятся в релизе слова руководителя Daimler в Китае Хубертуса Троски (Hubertus Troska).

Daimler AG - один из крупнейших мировых автоконцернов, ему, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза" KMAZ. Был образован в 1883 году, в 1926 году компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler. Штат компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составлял 289,321 тысячи человек.

BAIC Group была основана в 1958 году. В ее структуру входит несколько дочерних предприятий, таких как BAIC Motor, BAW и Foton Motor.