Tesla подтвердила цель по выпуску 5 тыс Model 3 в неделю к концу II квартала

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Tesla подтвердила, что намерена к концу 2-го квартала выпускать по 5000 седанов Model 3 в неделю. Компания уже дважды переносила сроки достижения этой цели, сообщает Dow Jones.

Tesla подтвердила свои планы в заявлении для регуляторов.

Компанию постоянно преследуют сообщения о неудачах при работе над существенной автоматизацией производственного процесса. Теперь Tesla объявила, что "что в гораздо большей степени автоматизировала" процесс на нескольких этапах производства Model 3, "чем мы предполагали ранее", но "в некоторых случаях применяются промежуточные этапы, например полуавтоматические производственные линии, из-за которых мы, скорее всего, будем нести дополнительные трудовые затраты, пока полностью не автоматизируем процессы".

Как добавила компания, для реализации производственного плана потребуются существенные инвестиции.

Тем временем Tesla полагает, что поставки электромобилей в США в этом году достигнут уровня, при котором государство начнет постепенно отказываться от налоговых льгот для покупателей. Льгота в размере 7500 долларов, предоставляемая при покупке новых электромобилей, будет доступна покупателям, пока компания не продаст в США 200 000 машин.

Tesla не указывает данные по числу проданных машин для отдельных стран, но ожидалось, что наращивание выпуска более дешевого седана Model 3 в итоге приведет к преодолению этой отметки.

Компания в пятницу указала в заявлении для регулятора, что продажи превысят 200 000 машин "в течение 2018 года".

Между тем в Китае выручка компании в прошлом году выросла в два раза - до 2 млрд долларов. Об этом автопроизводитель из Кремниевой долины также указал в заявлении для регуляторов.

При этом в Китае машины Tesla облагаются высоким налогом, поскольку у нее нет завода в стране. Как в прошлом году заявил гендиректор Илон Маск, примерно через три года этот вопрос может быть решен.

Китай – важная страна для компании, поскольку она является крупнейшим рынком автомобилей в мире и крупным потребителем элитных товаров. В стране к тому же растет интерес к электромобилям.

Продажи Tesla в США выросли на 48% - до 6,2 млрд долларов. Выручка компания в Норвегии, на третьем по величине рынке, повысились с 336 до 823 млн долларов. Выручка от так называемых других рынков выросла с 1,4 до 2,69 млрд долларов.

Tesla сейчас постепенно возводит гигантский завод по производству аккумуляторов вблизи Рино, в Неваде. Строительство началось в 2014 году. Компания заявила, что в итоге центр будет выпускать аккумуляторы в "существенно большем" объеме, чем для 500 000 машин в год, о которых было изначально объявлено.

Компания в пятницу не объявила о новой цели и не указала дату завершения работ. В заявлении для регуляторов не была упомянуто о достижении цели по выпуску аккумуляторов для 500 000 машин в год к 2020 году.

Задержки при строительстве завода относят на счет проблем при наращивании производства нового седана Model 3. Этот завод считается ключевой составляющей плана Маска по резкому увеличению годового выпуска электромобилей.

Tesla тем временем завершила 2017 год с 37 543 сотрудниками с полной занятостью. Это примерно на 7500 сотрудников больше, чем на конец предыдущего года. В показателе предшествующего года были учтены сотрудники приобретенной SolarCity.

В прошлом году компания привлекла к себе внимание из-за ее подхода при увольнении некоторых сотрудников и недовольства условиями работы на ее заводе. "На данный момент никаких забастовок не было, и мы считаем, что у нас хорошие взаимоотношения с сотрудниками", – заявила в пятницу компания в документах для регулятора.