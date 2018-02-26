ГРОЗНЫЙ, 26 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air направила в Росавиацию отчет об устранении недостатков в области обеспечения безопасности полетов, ведомство будет его анализировать, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Знаю, что они (компания - ред.) направили. Росавиация будет анализировать", - сказал Соколов.

Росавиация 2 февраля сообщила об ограничении срока действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 20 марта 2018 года, указав, что в этот срок перевозчик должен устранить все нарушения, иначе его полеты могут быть прекращены уже с 21 марта. Авиакомпания в тот же день заявила, что готова устранить все замечания Росавиации для снятия ограничений, выполняет перевозки в полном объеме и имеет стабильное финансовое состояние.