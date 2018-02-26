Трамп готов к повышению пошлин на сталь, если это потребуется для восстановления отрасли

ВАШИНГТОН, 26 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к повышению ввозных пошлин на сталь, если это потребуется для восстановления отрасли.

"Если нужны пошлины, чтобы вернуть сталелитейную промышленность, пусть так и будет", - заявил Трамп журналистам.

Министерство торговли США ранее предложило ввести пошлину на импорт стали из России и 11 других стран в размере 53%, а также импортные квоты.

Решения на данный момент не принято.

В число стран с пошлиной в 53% предлагается включить, наряду с РФ, Бразилию, КНР, Коста-Рику, Египет, Индию, Малайзию, Южную Корею, ЮАР, Таиланд, Турцию и Вьетнам.

Для всего остального импорта стали предлагается импортная пошлина в 24%.

В докладе министерства торговли указывается, что США являются крупнейшим импортером стали в мире, причем занятость в этом секторе в стране упала за последние два десятилетия на 35%. В США уже действуют 169 антидемпинговых правил по стали, в том числе 29 против КНР - крупнейшего в мире производителя и экспортера стали.

Восстановление производства на территории США являлось одним из главных обещаний Трампа в предвыборную кампанию.