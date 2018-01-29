Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в 2017 году вырос в 2 раза

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток "Мечела" MTLR по РСБУ в 2017 году вырос в два раза по сравнению с 2016 годом и составил 15,2 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период упала в 2,1 раза, до уровня в 6 миллиардов рублей. Валовая прибыль сократилась в 4,1 раза, составив 3,1 миллиарда рублей. Прочие доходы составили 15,3 миллиарда рублей, увеличившись в два раза.

Себестоимость продаж выросла в 164,3 раза и составила 2,9 миллиарда рублей. Управленческие расходы снизились на 6,4%, до уровня в 1,55 миллиарда рублей. Прочие расходы выросли в 2,7 раза, составив 9,1 миллиарда рублей.

Капитал и резервы компании упали в 1,7 раза, до 22,8 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства выросли на 22,6%, составив 233,7 миллиарда рублей, краткосрочные — на 5,7%, до 281,2 миллиарда рублей.

"Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят более 20 промышленных предприятий — производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

Ранее в компании заявляли, что отчетность "Мечела" по РСБУ не является консолидированной и не отражает результат деятельности всей группы. Чистая прибыль "Мечела" по МСФО за 9 месяцев выросла вдвое и составила 11,1 миллиарда рублей, консолидированная выручка — на 13%, до 222,8 миллиарда рублей.