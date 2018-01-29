СМИ: Evraz выиграл конкурс ВЭБа на управление "Сибуглеметом"

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Evraz выиграл конкурс ВЭБа на управление "Сибуглеметом", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, договор на управление может быть заключен "на условиях, аналогичных прежним" (Evraz управлял активом с 2015 года), но детали не уточняются. Отмечается, что эта победа дает компании возможность войти в капитал "Сибуглемета" с годовым производством около 5 миллионов тонн коксующегося угля. Запасы компании ранее оценивались в 300 миллионов тонн.

Как сообщает издание, бенефициары "Сибуглемета" не раскрываются, но речь идет о структурах инвесткомпании "Варданян, Бройтман и партнеры", которые держат акции "Сибуглемета" и Индустриального союза Донбасса (ИСД) в интересах ВЭБа. По словам источников газеты, угольная компания в 2013–2014 годах в несколько этапов выкупалась у ее основателей при участии Сулеймана Керимова и группы "Акрополь" Ибрагима Паланкоева, чтобы затем стать сырьевой базой для ИСД, но ситуация на востоке Украины спутала эти планы.

В конце 2014 года управлять "Сибуглеметом" де-факто стал Evraz. С 2017 года "Сибуглемет", ИСД и ряд других проблемных активов перешли к учрежденному ВЭБом Фонду промышленных активов, пишет газета. В ноябре 2017 года Госдума одобрила госгарантии фонду в размере 862,8 миллиарда рублей на 30 лет.

ВЭБ решил провести конкурс на управление "Сибуглеметом", а не просто продлить контракт с Evraz, чтобы получить максимальное количество предложений, пишет издание. Два источника газеты подтверждают, что актив изучали также "Северсталь" CHMF и СУЭК.

По словам источников газеты, для Evraz "Сибуглемет" интересен тем, что компания может лучше ощущать конъюнктуру на рынке, получать синергию за счет близости активов и комплементарности портфелей угольных марок. Сейчас Evraz закрывает свои потребности в угле на 60% и планирует в течение пяти-десяти лет довести эту долю до 100% за счет проектов развития добычи твердых марок (К, КО, ОС, КС), которые как раз есть у "Сибуглемета".